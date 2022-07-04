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04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:04:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:04:00

İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu: İç savaş çağrısıdır

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Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çataklı, Özdağ'ın söylemlerinin 'iç savaş çağrısı' olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Haziran ayında 142 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Haziran ayında 142 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı'nın açıklamasından satır başları:

2022 Haziran ayında terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8'i büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Haziran ayında 16 terör eylemi engellenmiştir.

ÜMT ÖZDAĞ'IN İÇ SAVAŞ ÇIKACAĞI İDDİASI

Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil.

HDP KONGRESİNDE PANKART AÇMA GİRİŞİMİ

Şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var.15 şahsın yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor.

Etiketler : İsmail Çataklı HDP KONGRESİ PKK Ümit Özdağ
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