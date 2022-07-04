İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Haziran ayında 142 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Haziran ayında 142 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı'nın açıklamasından satır başları:

2022 Haziran ayında terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8'i büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Haziran ayında 16 terör eylemi engellenmiştir.

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