İçişleri Bakanlığı'ndan Özel'in ‘eminimsi' iddialarına cevap: Devlet memuru değil

12 Ocak 2023 Perşembe 14:42:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 14:42:00
İçişleri Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in ‘eminimsi' iddialarına cevap: Devlet memuru değil
Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanlığı, CHP Grup Başkanvekili Özel'in iddia ettiği ‘eminimsi' kullanıcı adlı Emin Şen'in herhangi bir devlet memuru olmayıp bakan müşaviri görevinin de bulunmadığını ifade etti.
İçişleri Bakanlığı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddia ettiği 'eminimsi' kullanıcı adlı Emin Şen'in herhangi bir devlet memuru olmayıp bakan müşaviri görevinin de bulunmadığını ifade etti.
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