İçişleri Bakanlığı'ndan nokta operasyonu! Tamamı imha edildi

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07 Mayıs 2022 Cumartesi 16:17:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 16:17:00

İçişleri Bakanlığı'ndan nokta atışı operasyon! Tamamı imha edildi

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile, Bitlis'te toprağa gömülü vaziyette 1 kg. plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, 1 adet kesilmiş roketatar harp başlığı, 2 adet boş büyük tüp ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Üçevler köyü kırsalında toprağa gömülü bulunan patlayıcının emniyetli şekilde imha edildiğini bildirdi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette (1) kg. plastik patlayıcı, (10) metre infilaklı fitil, (1) adet kesilmiş roketatar harp başlığı, (2) adet boş büyük tüp ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin imha anı anbean kameralara yansıdı.

Bulunan patlayıcının emniyetli şekilde imha edildiğini kaydedilen açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Etiketler : bitlis pkk terör örgütü
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