İçişleri Bakanlığı'ndan nokta operasyonu! Tamamı imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Üçevler köyü kırsalında toprağa gömülü bulunan patlayıcının emniyetli şekilde imha edildiğini bildirdi.



Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette (1) kg. plastik patlayıcı, (10) metre infilaklı fitil, (1) adet kesilmiş roketatar harp başlığı, (2) adet boş büyük tüp ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin imha anı anbean kameralara yansıdı.

Bulunan patlayıcının emniyetli şekilde imha edildiğini kaydedilen açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.