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İçişleri Bakanlığından jandarma personeline eşkıya diyen milletvekiline ilişkin açıklama
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30 Temmuz 2023 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 07:30:00

İçişleri Bakanlığından jandarma personeline eşkıya diyen milletvekiline ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, bir milletvekilinin jandarma personeline "eşkıya" demesine ilişkin hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi bir 'kanun ordusudur' ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı jandarma milletvekili eşkıya
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