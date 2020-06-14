İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Bingöl açıklaması

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından 2'si 4 üzeri büyüklükte olmak üzere 22 artçı deprem meydana geldi.



Yedisu ilçesinde Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2 vatandaş yaralandı. Yeşilgöl köyünde 2 ev hasar gördü. Karlıova ilçesi Kaynarpınar Jandarma karakoluna ait gözlem kulesindeki hasar sırasında 2 güvenlik korucusu yaralandı. Kaynarpınar köyünde çatı göçmesi sonucu yaralanan 1 çocuk ambulansla hastaneye sevk edildi.

Erzurum'un Çat ilçesinde deprem nedeniyle bazı binalarda hasar meydana geldi. Hınıs ve Varto'da herhangi bir hasar olmadığı bilgisi alındı. Bingöl İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye toplam 26 araç ile 109 personel gönderildi.

Genelkurmay Başkanlığına ait 2 hava aracı teyakkuz haline geçirildi. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri tarandı ve herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirildi.

Bölgeye 500 adet 16,5 metrekare ve 50 adet 28,5 metrekare olmak üzere 550 çadır gönderildi. Türk Kızılay Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Muş Bölge Müdürlüklerinden ekipler olay bölgesine sevk edildi.

Erzurum istikametinden Çat-Yedisu arasında ulaşımın sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğünden ekip talebinde bulunuldu. Alınan son bilgilere göre, hasar 3 köyde (Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar) yoğunlaştı.