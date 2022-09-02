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02 Eylül 2022 Cuma 12:15:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 12:15:00

İçişleri Bakanlığı'ndan araçlarla ilgili yeni genelge! 81 İl Valiliğine gönderildi

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar” ilgili yeni bir genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar" ilgili yeni bir genelge gönderdi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar genelge
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