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30 Mart 2021 Salı 00:08:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 00:08:00

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

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İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin 81 iline koronavirüs genelgesi gönderdi.

İçişleri Bakanlığı valiliklere Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, Kovid-19 bakımından düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Koronavirüs bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak kısıtlama kapsamında cumartesi, pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar için muafiyet uygulanacak.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislere daha önce belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulanmasına aynen devam edilecek.

Aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ülke genelinde ağırlık verilecek.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Koronavirüs genelge
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