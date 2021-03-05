İçişleri Bakanlığı'ndan ek denetim genelgesi!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderdi.

Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın ülke genelinde restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerler denetlenecek.