İçişleri Bakanlığı'ndan ek denetim genelgesi!

05 Mart 2021 Cuma 19:49:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 19:49:00
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek denetim genelgesi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderdi.
Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın ülke genelinde restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerler denetlenecek.
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