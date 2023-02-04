04 Şubat 2023 Cumartesi 10:04:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 10:04:00
İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine eğitim öğretim genelgesi
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine eğitim öğretiminin 2. yarı yılı için genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine eğitim öğretiminin 2. yarı yılı için genelge gönderdi.
Ayrıntılar geliyor...
- İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine eğitim öğretim genelgesi
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