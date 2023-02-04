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04 Şubat 2023 Cumartesi 10:04:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 10:04:00

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine eğitim öğretim genelgesi

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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine eğitim öğretiminin 2. yarı yılı için genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine eğitim öğretiminin 2. yarı yılı için genelge gönderdi.

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