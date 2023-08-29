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29 Ağustos 2023 Salı 14:30:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 14:30:00

İçişleri Bakanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı videosu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırladığı videoyu paylaştı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 101 yıl önce, 26 Ağustos sabahı saat 05.30'da, Kocatepe sırtlarında tarihe geçen emrini verdiğini anımsattı.

Anadolu'nun, bütün imkansızlıklara rağmen Türk milletinin kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu emsalsiz bir kurtuluş mücadelesine tanık olduğunu belirten Yerlikaya, "Esaret zincirlerini kırdığımız bu büyük zaferi, Diyarbakır'dan Trabzon'a, Ardahan'dan Edirne'ye kadar vatan toprağımızın dört bir köşesinde büyük bir kıvançla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna şehit düşen Mehmetçiklerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımındaki videoda, Diyarbakırlı Ahmet dede ile torunu Mehmet'in, 26 Ağustos sabahı saat 05.30'da şehirdeki Keçi Burcu'na gittikleri görülüyor.

Burada Büyük Taarruz sırasında şehit olan dedesini anan Ahmet dede, torunu Mehmet'e, düşmana karşı verilen mücadeleyi anlatıyor.

Video, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle sona eriyor:

"Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir, her zaferin en büyük payı senindir. İnancınla, imanınla, emre uymanla hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime en aziz borç bilirim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri, neferleri olan millete yad elleri altında köle olmak mümkün değil. Savaş meydanlarında eşsiz kahramanlıklar ve yiğitlikler göstermiş olan subaylarımızın, askerlerimizin ve komutanlarımızın her birinin ayrı ayrı bir hikaye, bir destan oluşturan harekatlarını tam bir saygı ve övgüyle anıyorum. Bu yiğitlik meydanlarında Allah'ın rahmetine kavuşan şehitlerimizin şerefli ruhlarına hep beraber Fatihalar gönderelim."

Etiketler : Yerlikaya sosyal medya Mustafa Kemal Atatürk Anadolu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
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