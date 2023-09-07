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07 Eylül 2023 Perşembe 17:23:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 17:23:00

İçişleri Bakanlığından "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Asayiş ve Trafik Tedbirleri" konulu genelge

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede yeni eğitim öğretim döneminde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler ile denetim ve bilgilendirme-farkındalık çalışmaları 4 başlık altında aktarıldı.

Genelgeye göre, okul servis aracı şoförlerine yönelik eğitimler düzenlenecek, denetimler artırılacak. Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün kurumsal sayfasındaki trafik kampanyası içeriklerinin sosyal medya üzerinden paylaşılması, uygun alanlara asılması ve ilgililerle paylaşılması sağlanacak.

Ayrıca okul önlerinde ve çevrelerinde oluşacak trafik yoğunluğuna zamanında müdahale edilebilmesi için okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve personel görevlendirilecek.

YAYALARA GEÇİŞ HAKKINI VERMEYEN SÜRÜCÜLERİN DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILACAK

Yaya veya okul geçitlerinden geçen öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere yönelik denetimler sıklaştırılacak.

Genelge uyarınca, trafik işaretlemeleri ve fiziki durumlar dikkate alınarak ilgili yolların yapım ve bakımından sorumlu kurum ve kuruluşlarca eksiklikler giderilecek.

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.

Öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurulması ve okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin denetimlerinin kolluk birimlerince ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda artırılması için çalışma yapılacak.

DENETİMLER KOORDİNELİ OLARAK ARTIRILACAK

Okul çevrelerinde asayişin sağlanması için denetimler artırılacak, öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara, tütün gibi maddelerle kesici, delici, yaralayıcı diğer unsurların satılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak.

Ayrıca okul çevrelerinde bulunan internet kafe, oyun salonları, büfeler gibi iş yerleri ile seyyar satıcılara yönelik denetimler artırılacak.

Etiketler : içişleri bakanlığı genelge eğitim öğretim
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