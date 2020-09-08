  • BIST
    1093.9
  • Dolar
    7,4840
  • Euro
    8,8416
  • Altın
    462,1870
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'da, koronavirüs aşısının ilk parti üretiminin dağıtımına başlandı
Ankara'da rüşvet operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Birleşmiş Milletler'den 'Kaşıkçı' açıklaması
Vagon üzerinde selfie kötü sonla bitti
Beşiktaş'ta iki futbolcu kadro dışı!
Kaşıkçı ailesinden skandal açıklama! Suudi mahkemesine teşekkür ettiler!
İsrail'de koronavirüs bilançosu! Son 24 saatte 3 bin 392 vaka
Şehir eşkıyasından polisimize tehdit: En son birinizi öldüreceğim
Uşak'ta zehir tacirlerine operasyon! 40 kilo esrar yakalandı
Bakan Dönmez: 3 Eylül'de tüm zamanların rekorunu kırdık
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!
Ankara Valisi duyurdu: Yakalandı
İnsanlık ölmüş! Yaşlı kadın düşüp başını kanattı, taksici bırakıp kaçtı
Kerem Bürsin rol arkadaşı Hande Erçel'in pozunu kıskandı
İsrail güçleri 46 Filistinliyi gözaltına aldı
Korkutan açıklama geldi! "Dünya daha iyi hazırlanmalı"
Mardin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu!
Kuralları Türkiye yazıyor! İngiltere'den Türk turizmine övgü
Terör örgütü MLKP'ye 7 ilde operasyon! Gözaltılar var
Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin yönetimi özür dilemeli
Papa çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li piskoposun istifasını kabul etti
İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek!
Askıya alınmıştı! Savaş uçağı projesi için yeniden görüşmeler başladı
Başakşehir'den bir transfer bombası daha! Chadli İstanbul'a geliyor
08 Eylül 2020 Salı 09:33:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 09:59:00

İçişleri Bakanlığı'nca, Van'da 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başlatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanlığınca Van'da bin 40 personelin katılımıyla "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 70 operasyonel timdeki 1040 personelin görev aldığı kaydedildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, 23 iş birlikçinin yakalandığı, 90 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğüne değinildi. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER