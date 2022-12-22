İçişleri Bakanlığınca hazırlanan İBB raporu savcılığa teslim edildi
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi.
İçişleri Bakanlığının Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı.
Raporun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.
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