İçişleri Bakanlığı: Yabancı büyükelçiliklere uyarı mesajı gönderilmedi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara herhangi bir uyarı mesajı gönderilmediğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız istihbarat birimlerince, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır." denildi.
Söz konusu haberde bazı büyükelçiliklerin, Ankara'daki güvenlik tehditlerine karşı uyarıldığı öne sürülmüştü.
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