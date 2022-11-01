İçişleri Bakanlığı ve YÖK işbirliği protokolü imzalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YÖK Beyaz Salon'da düzenlenen imza töreninde, muhtar ve özel güvenliklerin eğitimi konusundaki protokollerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhtar Akademisi konusundaki protokol kapsamında, 81 ildeki tüm devlet üniversitelerinde 50 bin 376 muhtara, kırsal ve kentsel olmak üzere 28 başlıkta eğitim verileceğini söyleyen Soylu, bunlar arasında Türk idari yapısı, anayasa ve insan hakları, resmi yazışma usul ve esasları, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele, kamu kurumlarıyla ilişkiler, afet ve acil durum eğitimi gibi konular olduğunu belirtti.

Soylu, bugüne kadar muhtarlık sistemine katkı sağlayan birçok adım attıklarına işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, muhtarlarımız artık sadece ikametgah veren, mühür basan, belirli birkaç görevi yapan, klasik olarak tanımlanmış o görevlerin çerçevesi içinde kalan bir noktada değildir." dedi.

Bakan Soylu, muhtarların, afetle mücadeleden uyuşturucuyla mücadeleye, kaçak göçle mücadeleden metruk binalara, kadına yönelik şiddetle mücadeleden çocukların okullaşmasına kadar tüm meselelerde etkin ve etkili olan kaideli devletin en önemli organlarından biri olduğunu vurguladı.

Muhtar Akademisi protokolü kapsamında üniversitelerde verilecek temel eğitimlerin bu vizyona ciddi katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Soylu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Soylu, özel güvenliklere yönelik eğitimlerle ilgili iş birliğinin de önemine işaret ederek, "Özel güvenlik sektörü, bugün itibarıyla 1627 özel güvenlik şirketi, 499 özel güvenlik eğitim kurumu, 79 alarm izleme merkezi, özel güvenlik izni almış 98 bin yerdeki 756 bin özel güvenlik çalışanıyla ciddi bir kapasite barındıran ve her geçen gün daha da büyüyen bir sektör." bilgisini paylaştı.

Bugüne kadar özel güvenliklere hizmet kalitesini artıran eğitimler verildiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Özel güvenlik eğitim kurumlarında temel ve yenileme eğitimlerinde, üniversitelerin koruma ve güvenlik programı bulunan meslek yüksekokullarında uygulanan programların, günün şartlarına uygun olarak güncel hale getirilmesi ayrıca özel güvenlik görevlilerine, görev yaptıkları alanlara göre alan ve branş eğitimlerinin daha yüksek standartta verilmesi temel hedefimizdir. Bununla ilgili olarak bir proje hazırlandı, ihtiyaçlar tespit edildi ve bu çerçevede Yükseköğretim Kurulu ile özel güvenlik eğitimleri iş birliği protokolü hazırlandı."

"ÖĞRENİME DEVAM EDENLER İLE YENİ AÇILACAK OKULLARIN AKREDİTE EDİLMESİ SAĞLANACAK"

Bakan Soylu, bu protokol çerçevesinde oluşturulacak komisyon tarafından özel güvenlik eğitiminde uygulanan ders müfredatı ile eğitim içeriklerinin yeni mevzuata uygunlukları ve güncelliğinin kontrol edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özel güvenlik sektörüne yönelik programları bulunan okullara eğitim desteği sağlanacak. Ayrıca, halihazırda öğrenime devam edenler ile yeni açılacak okulların, protokol kapsamında yapılacak çalışma sonrası belirlenecek kriterlere ve standartlara uygun olduklarının Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından akredite edilmesi sağlanacaktır."

Destekleri için YÖK ile Ankara Üniversitesine teşekkür eden ve protokollerin hayırlı olmasını dileyen Soylu, "Yarın da mülki idare amirlerimizle ilgili yine bir eğitim protokolü imzalayacağız." dedi.

"MUHTARLARIMIZIN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM ATMIŞ OLACAĞIZ"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar da iki protokol ile yükseköğretim kurumlarının yerel yönetimlere ve özel güvenlik sektörüne sundukları hizmetlerin daha sistematik olacağını ve çeşitleneceğini ifade etti.

Protokollerden ilkinin, yerel yönetimlerin temel unsurlarından muhtarların daha verimli ve nitelikli hizmet vermeleri, doğru iletişim kullanımı ile kişi odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdürmelerine yönelik bir akademi olarak planlandığını belirten Özvar, ikincisinin ise dünyada ve Türkiye'de giderek artan bir ihtiyaç olan özel güvenlik sektörüne ilişkin standartlaştırılmış ve yetkin bir eğitim programı verebilmek amacıyla düzenlenecek sertifika programı olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, halka yakın ve etki düzeyi genel idarelere göre yüksek muhtarlara bilhassa önem vererek demokrasinin tabanı ve tavanı arasındaki farkı azaltmak adına "muhtar buluşmaları" ile önemli adımlar attığına işaret eden Özvar, "Bu adımın bir devamı olarak bizler de bugün mahalle mahalle, köy köy, toplum ve siyaset arasında önemli bir köprü olan muhtarlarımız için başlatacağımız akademi ile muhtarlarımızın eğitimine yönelik önemli bir adım atmış olacağız." dedi.

Özvar, protokol ile muhtarlara, uzman öğretim elemanları tarafından verilecek eğitim ve seminerlerin İçişleri Bakanlığı ve YÖK arasında oluşturulan komisyonun 6 aylık çalışması sonucu belirlendiğini kaydetti.

"EĞİTİM SONUNDA KATILIMCILARA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN SERTİFİKA VERİLECEK"

Muhtar Akademisi kapsamında muhtarlara 81 ildeki yükseköğretim kurumları kampüslerinde ikişer haftalık eğitim programı uygulanacağını söyleyen Erol Özvar, şu bilgileri paylaştı:

"Eğitim sonunda katılımcılara yükseköğretim kurumları tarafından sertifika verilecek. Köy ve mahalle muhtarlarımıza verilecek seminerler, kent ve kırsal bölge farklılıklarına göre ihtiyaçlar düşünülerek planlandı ve bu çerçevede farklılaştırıldı. Eğitim programları, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenecek ve dönüştürülerek devam ettirilecek."

Özvar, Muhtar Akademisi'ni sadece ders anlatılan bir öğretim biçimiyle sınırlı görmediklerini, akademinin hem öğretim elemanlarının sahadan gelen bilgileri birinci elden dinlemeleri hem de muhtarların birbirlerinden öğrenmeleri için oldukça önemli bir fırsat sunacağını vurguladı.

ÖZEL GÜVENLİK PROGRAMLARININ İÇERİKLERİ GÜNCELLENECEK

Erol Özvar, ikinci protokolün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile imzalanan, özel güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu personel yetiştirilmesine yönelik olarak sağlanacak özel güvenlik eğitimi programı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ön lisans programı, çağımızda gittikçe önemli bir sektör haline gelen özel güvenlik alanında hem bir program güncellenmesi hem de programların standartlaştırılması adına önemli bir başlangıçtır. Protokol sayesinde, özel güvenlik alanında faaliyet gösteren programların içeriklerinde bir güncelleme sağlanacak ve böylece Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği halinde programların özellikle güncel mevzuata uygunluğu sağlanmış olacaktır."

Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve YÖK Başkanı Özvar, "Muhtar Akademisi Protokolü" ve özel güvenlik eğitimlerini kapsayan "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Yükseköğretim Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

Programa, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, akademisyenler, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve YÖK'ten çok sayıda davetli katıldı.