İçişleri Bakanlığı: Turuncu Liste'de yer alan terörist teslim oldu
Terör örgütünde üst düzey çözülme devam ediyor. Emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmasıyla Turuncu Liste'de yer alan 1 terörist teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 82'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda; bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları arasında çözülme hızlandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan "Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması neticesinde; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı terörist Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklaması yapıldı.
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