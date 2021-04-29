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29 Nisan 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 15:00:00

İçişleri Bakanlığı tek tek cevapladı! İşte tam kapanmaya ilişkin detaylar

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İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemiyle ilgili sıkça sorulan sorular bölümüne yeni sorular ile cevaplarını ekledi. Tam kapanma dönemiyle ilgili sıkça sorulan sorular bölümüne, 'icisleri.gov.tr/tam-kapanma-tedbirleri-genelgesi-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular' linkinden ulaşılabiliyor.

Buna göre, Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle, tam kapanmanın ilk günü olan yarın Kurumlar Vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri, vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönemde yapılacak her türlü şehirler arası seyahat izne tabi tutulacak. Bu nedenle, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekecek. Bu durumun tek istisnası olarak, tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, bugün saat 24.00'e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

İlgili genelgenin ekinde yer alan "Muafiyet Yerler ve Kişiler Listesi"nin 33 ve 34'üncü maddeleri uyarınca, yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların ve avukat stajyerlerinin, sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmi kurumlara ve noterliklere gitmeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacak.

Turkuaz basın kartı sahibi basın mensuplarının, görevleri gereği yapacakları şehirler arası seyahatlerinde kontrol esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen görev belgelerini ibraz etmek kaydıyla seyahat izin belgesi almaları gerekmeyecek.

Yürütülen faaliyetin doğası gereği, şehirler arası seyahati zorunlu olan, ilgili genelgede muafiyet tanınan taşımacılık, kargo, lojistik, nakliye gibi faaliyetlerde bulunan ve e-başvuru sitemi üzerinden görev belgesi alan şoför, muavin, hostes gibi görevlilerin, yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlarla şehirler arası seyahatleri için ayrıca seyahat izin belgesi almaları şartı olmayacak.

Tam kapanma dönemiyle ilgili sıkça sorulan sorular bölümüne, "icisleri.gov.tr/tam-kapanma-tedbirleri-genelgesi-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular" linkinden ulaşılabiliyor.

Etiketler : içişleri bakanlığı pandemi koronavirüs tam kapanma
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