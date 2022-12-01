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01 Aralık 2022 Perşembe 17:32:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 17:32:00

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçici koruma altında 3 milyon 577 bin 714 Suriyeli olduğunu belirtti.

Türkiye'de, 318 bin 717'si uluslararası koruma kapsamında olmak üzere toplam 3 milyon 896 bin 431 sığınmacı bulunduğunu kaydeden Çataklı, ikametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişinin yaşadığını ifade etti.

Çataklı, "Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor." bilgisini paylaştı.

Etiketler : ismail çataklı yabancı türkiye
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