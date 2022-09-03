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03 Eylül 2022 Cumartesi 12:31:00 - Güncelleme:03 Eylül 2022 Cumartesi 12:34:00

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Artık kalan son teröristleri kovalıyoruz

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İbrahim Çataklı, aylık olağan bilgilendirme toplantısında konuştu. İlkbahar/yaz operasyonları hakkında bilgi veren Çataklı ağustos ayında 9 terör eyleminin engellendiğini duyurdu. Çataklı, "Artık kalan son teröristleri kovalıyoruz" dedi

İçişleri Bakanı Yardımcısı İbrahim Çataklı, "PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz" dedi. Çataklı ülkesine dönen Suriyeli sayısının 521 bin 39'a ulaştığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Çataklı, aylık olağan bilgilendirme toplantısında konuştu.

Çataklı, "PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz" dedi.

Ağustos ayında 9 terör eyleminin engellendiğini bildiren Çataklı, "Ağustos ayında mayın/EYP patlayıcı madde düzeneği ile planlanan toplam 9 terör eylemi engellenmiştir" diye konuştu.

İlkbahar/yaz operasyonları hakkında bilgi veren İsmail Çataklı şunları söyledi:

"Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmış; bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yüzde 89'u tamamlanmıştır. Bu operasyonlarda; 72 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131'i PKK/KCK, 139'u FETÖ, 27'si DEAŞ, 13'ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310'u ise tutuklanmıştır.

Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16'sı ölü, 60'ı sağ, 14'ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77'si PKK/KCK, 13'ü DEAŞ terör örgütü mensubudur.

Ağustos ayı içerisinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9'u büyük, 29'u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon yapılmıştır."

GÖKTAŞ VE ÖZER'İN İADESİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın iadesi, Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade süreçleriyle ilgili olarak, "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil" dedi.

Etiketler : içişleri bakanlığı ibrahim çataklı pkk terör örgütü terörist
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