İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca, Siirt kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, JÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. ++— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar�� (@TC_icisleri) June 5, 2020
Açıklamada, Mardin ve Siirt’te bugün gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilerek bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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