VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Varank: Reformlar yapmaya devam ediyoruz
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu
İntifada senaryosunun gündeme geldiği İsrail'de, güvenlik güçlerini zor günler bekliyor
Türk savunma sanayisinin yükselişi SAHA İstanbul'u Avrupa'da zirveye oturtacak
Türk dünyasındaki Öğretmen Değişim Programı'nın ilk ev sahibi ülkesi Türkiye olacak
ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı
İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadı
Yazlık diziyle döndü
‘Mahalleden Arkadaşlar' geliyor
Düğün hazırlıkları başladı
Balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı
Üniversitede 'ücretsiz butik'
WhatsApp'a 37 yeni emoji!
Mani Yolu'nda hasret dile geliyor
Okulun 161. öğrencisi uykucu
Cami 8 defa soyuldu, imam bunalıma girdi
Başkan Erdoğan talimat verdi
Türkiye'ye arabuluculuk teşekkürü!
"Rolümüzü Türkiye'ye kaptırdık"
Komşudan Türkiye itirafı: Ege Yunan gölü değil
Jandarma Genel Komutanlığı: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Başkan Erdoğan müjdenin ipucunu verdi!
FETÖ üyelerine para dağıtan ABD'li yakayı ele verdi
31 Mart 2022 Perşembe 18:16:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 18:16:00

İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2014'te terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle, bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 21'e yükseldi.

Etiketler : Bakanlık İçişleri Bakanlığı terör örgütü mensubu
TikTok konseri verecek

TikTok konseri verecek
Candan ziyafet

Candan ziyafet
Galada ‘Uysallar'

Galada ‘Uysallar'
Yolu açık olsun

Yolu açık olsun
Tilbe'ye yeni suç duyurusu

Tilbe'ye yeni suç duyurusu
Boşanma sonrası arabasını sattı

Boşanma sonrası arabasını sattı
Işıl ışıl sarışın

Işıl ışıl sarışın
Samsak Döveci rekor kırdı

Samsak Döveci rekor kırdı
Baharın müjdecisi

Baharın müjdecisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER