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07 Aralık 2022 Çarşamba 14:02:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 14:02:00

İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütüne ait 4 depo imha edildi

Kaynak: IHA

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İçişleri Bakanlığı, Mardin'de devam eden ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda PKK terör örgütüne ait 4 deponun imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca Mardin'de sürdürülen 'Eren Abluka-Sonbahar-Kış-3 Operasyonu' çerçevesinde Nusaybin ve Göktepe bölgesinde nokta istihbarata dayalı gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde tespit edilen 4 depoda çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Nusaybin ilçesi Kaleli ve Yakınca mahalleleri Göktepe bölgesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde kayalıkların arasına gizlenmiş 4 depoda 10 kilogram patlayıcı madde, 5 adet plastik patlayıcıyla irtibatlandırılmış elektrikli fünye, 1 adet roket başlığına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP), 1 adet roket motoru, 18 adet elektrikli ve mekanik fünye, 5 adet EYP ateşleme anahtarı, 1 adet basma düzeneği, çok miktarda EYP yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve elektrik kablosu, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet lazermetre, 1 adet akımölçer, 1 adet kumanda, 5 adet leşker kıyafeti, 1 adet piknik tüpü, 8 adet şemsiye, 33 kilogram gıda malzemesi ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı pkk terör örgütü operasyon
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