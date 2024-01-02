Bakanlık önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yakalandı

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02 Ocak 2024 Salı 07:00:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 07:00:00

İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yaralı yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıklar'daki Vekaletler Caddesi'nde devriye görevi yapan polise yönelik şüpheli hareketlerde bulunan bir kişinin yaralı olarak yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Bu gece saat 23.30'da Vekaletler Caddesi'nde devriye görevi yapan polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır.

Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir."

Etiketler : ali yerlikaya içişleri bakanlığı şüpheli yaralı
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