İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütüne üst düzey darbe

İçişleri Bakanlığı: Etkisiz hale getirilen teröristlerin gri listede yer aldığı tespit edilmiştir
İçişleri Bakanlığı: 'Etkisiz hale getirilen teröristlerin GRİ LİSTE'de yer aldığı tespit edilmiştir. Gri Liste'de yer alan teröristlerin, sözde Garzan eyaleti sorumlularından Dersim Çektar kod adlı Recep Yaşar ve Çektar Canfeda kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlenmiştir.'
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; 20 Haziran Cumartesi günü, Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer aldığı tespit edilmiştir.
Gri Liste’de yer alan teröristlerden birinin, sözde Garzan eyaleti sorumlularından Dersim Çektar kod adlı Recep Yaşar ve Çektar Canfeda kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlenmiştir.
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