İçişleri Bakanlığı: Eren Operasyonlarında bu yıl; 82 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Eren Operasyonlarında bu yıl; 82 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan Eren Operasyonlarında bu yıl; 82 terörist etkisiz hale getirildi, 720 mağara/sığınak/depo imha edildi, 144 mayın/eyp, 275 uzun namlulu silah, 548 el bombası ve 62 bin adet mühimmat ele geçirildi.