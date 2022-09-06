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06 Eylül 2022 Salı 14:24:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 14:52:00

İçişleri Bakanlığı: Eren Operasyonlarında bu yıl; 82 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı: Şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan Eren Operasyonlarında bu yıl; 82 terörist etkisiz hale getirildi, 720 mağara/sığınak/depo imha edildi, 144 mayın/eyp, 275 uzun namlulu silah, 548 el bombası ve 62 bin adet mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı: Şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan Eren Operasyonlarında bu yıl; 82 terörist etkisiz hale getirildi, 720 mağara/sığınak/depo imha edildi, 144 mayın/eyp, 275 uzun namlulu silah, 548 el bombası ve 62 bin adet mühimmat ele geçirildi.

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