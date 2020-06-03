İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
İçişleri Bakanlığı, Tünceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten 'Şerzan' kod adlı Hasan Ataş'ın silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
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