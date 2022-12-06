06 Aralık 2022 Salı 14:04:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 14:04:00
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu çerçevesinde tespit edilen 14 sığınak ile PKK terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı imha edildi
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu çerçevesinde tespit edilen 14 sığınak ile PKK terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı imha edildi
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