İçişleri Bakanlığı duyurdu... Terör örgütü çözülmeye devam ediyor
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubunun daha Habur Sınır kapısında teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubunun daha Şırnak'ın Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiğinin belirlendiği vurgulandı.
Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 84'e yükseldiği bilgisi verildi.
Başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünde çözülmenin hızlanarak devam edeceği kaydedildi.
- İçişleri Bakanlığı duyurdu... Terör örgütü çözülmeye devam ediyor
- Bakan Koca 7 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
- Bakan Albayrak'tan "1 milyon yazılımcı" projesi anketine esprili yanıt
- Başkan Erdoğan "Ankara'da mesaiye devam" notuyla paylaştı
- İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş İdlib paylaşımı: Dramı çıplak gözlerimle gördüm
- Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Virüs taşıyabileceği için risklidir!