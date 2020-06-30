İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sayı 93'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı: Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93'e yükseldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde; 1 terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle 1 Ocaktan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93'e yükselmiştir" denildi.
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