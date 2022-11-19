PKK'da çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'dan kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 108'e yükseldi.
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