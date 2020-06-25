Soylu, İdlib'e yardım kampanyası için toplanan miktarı açıkladı

25 Haziran 2020 Perşembe 13:14:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 13:18:00
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İdlib için başlatılan kampanyaya rekor destek!
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi.
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