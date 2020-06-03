  • BIST
    109111
  • Dolar
    6,7410
  • Euro
    7,5713
  • Altın
    367,2780
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Cezayir ile Fransa arasında ipler gergin
Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi
CHP'nin skandal Mustafa Kemal imzalı maskesini ittifak yaptığı Kandil'in siyasi uzantısı HDP beğenme ...
Filistin'de olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bin 104'e yükseldi
Libya'da Hafter milisleri çekilirken kayıp vermeye devam ediyor
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de maskeli soygun
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin 909 Kovid-19 vakası görüldü
Bakan Varank'tan girişimcilere el kitabı önerisi
MEB'den flaş telafi eğitim açıklaması: 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Korkutan koronavirüs uyarısı: Hızlı şekilde eski normale dönersek 2. dalga daha beklenenden erken ge ...
Sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li terörist ele ele geç ...
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Tehlikeli şiddet sarmalı! ABD'yi ne bekliyor?
Gençler ve çocuklar yeniden sokağa çıktı
EPDK Başkanı açıkladı: Akaryakıtta büyük indirim
İtalya'da seyahat kısıtlaması kalktı
Manisa'da feci kazası!
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti
Bakan Dönmez, TİSK üyeleriyle görüştü
Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 19'a çıktı
"Oğlum o yol senin yolun değil, devlete teslim ol"
03 Haziran 2020 Çarşamba 15:24:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 15:28:00

İçişleri Bakanlığı duyurdu... 3 gün önce öldürülen terörist gri listede aranan Serhat kod adlı Ahmet Korhan çıktı

ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 31 Mayıs 2020'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan 'Mazlum Garzan' kod adlı Veysel Kaya olduğunu açıkladı. Terörist Kaya'nın, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının patlayıcısını hazırladığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis’te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede yer aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Mayıs tarihinde Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer aldığı belirlendi. Etkisiz hale getirilen teröristin Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı (Yarbay Rütbesi alan) Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının patlayıcısını hazırlayan, örgütte sabotajcı olarak faaliyet yürüten Mazlum Garzan kod adlı Veysel Kaya olduğu tespit edildi.

Ayrıca 2019 yılında Mardin Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yapılan DNA testi sonucunda gri listede yer alan sözde Fırat eyaleti Suruç/Bozova alan sorumlusu Serhat kod adlı Ahmet Korhan olduğu belirlendi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER