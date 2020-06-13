İçişleri Bakanlığı: Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi

İçişleri Bakanlığı "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 11.06.2020 tarihinde kabul edilerek kanunlaşmıştır. Konularında, görevlerini ifa ettikleri illerinde, branşlarında uzman amirler tarafından 15-17 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 tam gün sürecek eğitim verilecektir." dedi.



Söz konusu kanunla Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sahada görev yapan tüm Çarşı ve Mahalle Bekçilerimize yönelik olarak;

Konularında, görevlerini ifa ettikleri illerinde, branşlarında uzman amirler tarafından 15-17 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 tam gün sürecek eğitim verilecektir.

Ayrıca teşkilatımıza yeni atanan 8 bin 242 Çarşı ve Mahalle Bekçisi de 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 3 aylık eğitime alınacaktır. Bu 3 aylık eğitim akabinde ise atandıkları illerinde de 2 aylık uygulamalı eğitime tabii tutulacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.