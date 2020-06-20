20 Haziran 2020 Cumartesi 12:23:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 12:37:00
İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince Tatvan kırsalında hava destekli faaliyet yürütüldü.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
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