İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı'ndan "Şırnak Beytüşşebap kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Teröristlerle birlikte çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü de kaydedildi.
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