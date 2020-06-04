PKK'ya ağır darbe! 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride olmak üzere 78 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride olmak üzere 78 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardıcısı İsmail Çataklı'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500’ün altına düşürülmüş, terör örgütüne katılım tarihinin en düşük seviyelerine düşürülerek 2020 yılı ilk 5 ayında 16 olarak tespit edilmiştir."

"Kadına karşı şiddet olaylarında mayıs ayında 18 kadın yaşamını yitirmiş olup, aldığımız tedbirler ve çalışmalarımızın sonucunda geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 31 azalış göstermiştir."

"15 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik belirlenen 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmış olup, 2 bin 39 operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda; 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 45’i ölü, 2’si sağdır."

"Uyuşturucu ile mücadelede Mayıs ayinda 8 bin 571 operayonda 12 bin 742 gözaltına alındı 793 kişi tutuklandı. 1 ton 436 kg esrar, 1 ton 224 kg eroin ele geçirildi. "