Tunceli'de terör örgütüne darbe!

İçişleri Bakanlığı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece 31 Mayıs'ta Tunceli Ovacık'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla 31 Mayıs'ta Ovacık kırsalında hava destekli operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla ölü ele geçirilmişti. Devam eden operasyonda bugünkü arama-tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Böylelikle Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir.
Teröristlerle 2 M-16 piyade tüfeği, bir AK-47 piyade tüfeği, 3 el bombası, bir büyük telsizle çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi."
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