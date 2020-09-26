İçişleri Bakanlığı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari kırsalında 2 PKK'lı etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.
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