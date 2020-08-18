İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hakkari'de düzenlenen iç güvenlik operasyonları kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.,
- İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi
- Virüs ile ilgili son durumu paylaşan Bakan Koca: Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz
- Ömer Çelik: Darbe milletimizin gözünde vatan hainliğidir
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde geniş çaplı koronavirüs denetimi yapılacak
- Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü
- Trabzon'da şarbon şüphesi: 1 mahalle karantinaya alındı