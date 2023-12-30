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30 Aralık 2023 Cumartesi 14:22:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 14:22:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Süper Kupa maçı açıklaması

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Bakan Yerlikaya, Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından sosyal medya platformları üzerinden, manevi değerleri aşağılamaya çalışan Ö.B.Ç. isimli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından sosyal medya platformları üzerinden, manevi değerleri aşağılamaya çalışan Ö.B.Ç. isimli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-3" başlığıyla yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir."

Etiketler : ali yerlikaya süper kupa sosyal medya provakasyon paylaşım gözaltı
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