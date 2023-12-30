İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Süper Kupa maçı açıklaması
Bakan Yerlikaya, Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından sosyal medya platformları üzerinden, manevi değerleri aşağılamaya çalışan Ö.B.Ç. isimli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından sosyal medya platformları üzerinden, manevi değerleri aşağılamaya çalışan Ö.B.Ç. isimli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
GEREĞİ YAPILDI-3— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 30, 2023
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmeasi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.
Siber... pic.twitter.com/PQtiGvLU6M
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-3" başlığıyla yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir."
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