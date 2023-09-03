İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetinin 5'inci yılında olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Terörle mücadelede onların dimdik duruşları, yürekleri dağlayan ağıtları sağır olmayan tüm dünyada yankılandı, yankılanmaya devam ediyor. Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, kim desteklerse desteklesin terörle mücadelemiz azim ve kararlılık devam edecek." ifadelerini kullandı.