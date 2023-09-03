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03 Eylül 2023 Pazar 14:11:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 14:11:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 5. yılı paylaşımı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine ilişkin, "Terörle mücadelede onların dimdik duruşları, yürekleri dağlayan ağıtları sağır olmayan tüm dünyada yankılandı, yankılanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetinin 5'inci yılında olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Terörle mücadelede onların dimdik duruşları, yürekleri dağlayan ağıtları sağır olmayan tüm dünyada yankılandı, yankılanmaya devam ediyor. Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, kim desteklerse desteklesin terörle mücadelemiz azim ve kararlılık devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya diyarbakır anneleri evlat nöbeti
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