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05 Kasım 2023 Pazar 08:38:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 08:38:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz

Kaynak: TRT Haber

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Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen “kahramanlar” operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta Cudi Dağı kırsalı, Silopi kırsalı, Kazan Vadisi, Yüksekova kırsalı, Başkale kırsalı, Bilice kırsalı, Tatvan kırsalı, Alaçık kırsalı, Şenkaya kırsalı ve Kağızman kırsalında J-SİHA ile birlikte Atak helikopterlerinin de yer aldığı 18 bin 500 jandarma tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 1 adet uçaksavar, 8 adet AK-47 piyade tüfeği, 26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 adet 3 kg TNT, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte imha edildi) 3 adet M1 piyade tüfeği, 4 adet makinalı tüfek, 3 adet el bombası, 3 adet EYP, (jandarma, polis ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanan) 9 bin 838 adet mühimmat, 35 adet tüp, 5 adet telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip imha edildi.

Etiketler : ali yerlikaya kahramanlar operasyonu bölücü terör örgütü mağara sığınak
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