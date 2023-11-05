İçişleri Bakanı Yerlikaya: Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz
Kaynak: TRT Haber
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen “kahramanlar” operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta Cudi Dağı kırsalı, Silopi kırsalı, Kazan Vadisi, Yüksekova kırsalı, Başkale kırsalı, Bilice kırsalı, Tatvan kırsalı, Alaçık kırsalı, Şenkaya kırsalı ve Kağızman kırsalında J-SİHA ile birlikte Atak helikopterlerinin de yer aldığı 18 bin 500 jandarma tarafından operasyon gerçekleştirildi.
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) MENSUBU TERÖRİSTLERİN KIRSALDA KIŞ AYLARINDA BARINMAK İÇİN HAZIRLADIKLARI MAĞARA VE SIĞINAKLARIN İMHA EDİLMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN "KAHRAMANLAR" OPERASYONUNDA 8️⃣ İLDE 2️⃣1️⃣ ADET MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 5, 2023
TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR BİR... pic.twitter.com/YmqL20bHPC
Operasyonda, 1 adet uçaksavar, 8 adet AK-47 piyade tüfeği, 26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 adet 3 kg TNT, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte imha edildi) 3 adet M1 piyade tüfeği, 4 adet makinalı tüfek, 3 adet el bombası, 3 adet EYP, (jandarma, polis ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanan) 9 bin 838 adet mühimmat, 35 adet tüp, 5 adet telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip imha edildi.
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