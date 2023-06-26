"Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."