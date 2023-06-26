İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."
PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir TERÖRİSTTİR❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 26, 2023
TERÖR VE TERÖRİSTLERLE MÜCADELE ETMEYE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ����
- "Onur Şan'la Bayram Ola" bayram boyunca 24 TV ekranlarında evlerinize konuk oluyor
- Merdan Yanardağ gözaltına alındı
- Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
- Kurban Bayramı'nda et ve tatlıya gerektiğinde "hayır" denmeli
- Bayram süresince yurt genelinde hava durumu
- "Türkiye'nin darbecilerle mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz"