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26 Haziran 2023 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 11:45:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."

Etiketler : ali yerlikaya pkk terör terörist
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