İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Dolmabahçe'de meydana gelen hain terör saldırısında 47 canımızı yitirdik.İnsanlık suçu olan terörü lanetliyorum.

Kahraman şehitlerimizi vefatlarının 7. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Terör asla ama asla amacına ulaşamayacak. Çünkü bizi yıldıramadılar, yıldıramayacaklar."