İçişleri Bakanı Yerlikaya, Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da saat 22.29'da Dolmabahçe'de meydana gelen terör saldırısında şehit olanları yad etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
"Dolmabahçe'de meydana gelen hain terör saldırısında 47 canımızı yitirdik.İnsanlık suçu olan terörü lanetliyorum.
Kahraman şehitlerimizi vefatlarının 7. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Terör asla ama asla amacına ulaşamayacak. Çünkü bizi yıldıramadılar, yıldıramayacaklar."
10 Aralık 2016...— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 10, 2023
⏰22.29
İşte tam bu anda Dolmabahçe'de meydana gelen hain terör saldırısında 47 canımızı yitirdik.
İnsanlık suçu olan terörü lanetliyorum❗️
Kahraman şehitlerimizi vefatlarının 7. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Terör asla ama asla amacına... pic.twitter.com/fguxIMaF3F
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