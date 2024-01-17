VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yerapetritis, Mısır ziyaretinin asıl amacının Gazze olduğunu belirtti
Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Gazze'de İsrail ordusuna ağır darbe: Son 24 saatte 35 askerinin yaralandı
Çin'den, İran'ın Pakistan'daki hava saldırılarının ardından taraflara itidal çağrısı
Akşener eski ortağı CHP'ye ateş püskürdü: DEM Parti ile açık bir şekilde el sıkışın
CHP'de "yetki" krizi istifa getirdi
17 Ocak 2024 Çarşamba 15:38:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 15:38:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Güvenlik Toplantısı"na ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Emniyet güçlerimizin 2023 yılı faaliyetlerini değerlendirdik, 2024 yılı hedeflerimizi ortaya koyduk. Ülkemizin huzur ve güvenliği için teröristlerin nefeslerini keseceğiz. Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit vermeyeceğiz. Odak noktamız, suçları önleyici tedbirleri artırmak, suç ve suçlularla amansız bir şekilde mücadele etmektir. İçişleri ailesi olarak durmadan, duraksamadan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Toplantıya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile 81 ilin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları katıldı.

Etiketler : ali yerlikaya güvenlik toplantısı emniyet
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX