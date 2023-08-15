VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 28 milyon lira dolandırdılar
Kocaeli'de terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Kayseri'de dev asayiş uygulaması
Kevin De Bruyne'den Manchester City'ye kötü haber
İstanbul'da yakalanmışlardı: YPG'li teröristlerin kırsaldaki örgüt kamplarından fotoğrafları ortaya ...
Kocatepe Camisi'nde çekim yapan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı
15 Ağustos 2023 Salı 16:36:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 16:36:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında göç ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde göç ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'müzde göç ve güvenlik değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İçişleri Bakanı Ali yerlikaya göç güvenlik
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX