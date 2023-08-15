İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında göç ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde göç ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'müzde göç ve güvenlik değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.
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