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27 Ağustos 2023 Pazar 14:41:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 14:41:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, bunlardan 17'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Etiketler : ali yerlikaya göçmen kaçakçılığı düzensiz göç
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