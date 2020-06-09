İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısını açıkladı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, 4 teröristin öldürüldüğünü bildirirken, terör örgütü PKK'nın tükendiğine dikkat çekti. Soylu, sınırlarımız içinde kalan terörist sayısını da duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç güvenlik operasyonlarına ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." ifadelerini kullandı.
Şırnak Silopi kırsalında iki terörist,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 9, 2020
Elazığ Görese Dağlarında iki terörist,
Toplam 4️⃣ terörist daha etkisiz hale getirildi...
Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi.
Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah...
Biraz daha sabır ve gayret...
BAKAN SOYLU SON SAYIYI AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda yurtiçinde kalan terörist sayısını duyurdu. Soylu şu ifadeleri kullandı:
Şırnak Silopi kırsalında iki terörist, Elazığ Görese Dağlarında iki terörist, toplam 4 terörist daha etkisiz hale getirildi...
Yurt içi toplam terörist sayısı 445'e indi.
Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah... Biraz daha sabır ve gayret...
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