İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç güvenlik operasyonlarına ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." ifadelerini kullandı.

Şırnak Silopi kırsalında iki terörist,

Elazığ Görese Dağlarında iki terörist,

Toplam 4️⃣ terörist daha etkisiz hale getirildi...

Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi.



Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah...



Biraz daha sabır ve gayret... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 9, 2020

BAKAN SOYLU SON SAYIYI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda yurtiçinde kalan terörist sayısını duyurdu. Soylu şu ifadeleri kullandı:

Şırnak Silopi kırsalında iki terörist, Elazığ Görese Dağlarında iki terörist, toplam 4 terörist daha etkisiz hale getirildi...

Yurt içi toplam terörist sayısı 445'e indi.

Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah... Biraz daha sabır ve gayret...