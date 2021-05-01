İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yapmayın artık ya...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'daki güvenlik toplantısında konuştu.



Bakan Soylu, izin belgesi için e-başvuru sayısının 691 bin 890 kişi olduğunu, seyahat izin belgesinin ise 178 bin kişi olduğunu söyledi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Bir arkadaşımı dün koronavirüsten kaybettim. Çocukluğumuzdan beri beraberiz. Bu işin telafi edebilecek bir tarafı olsa, hep birlikte telafi edelim. 1.5 yıldan beri çocuklar okula gidemiyor, camilerde saf düzenimiz değişti. Bunun hala tezviratını yapanlar var. Yapmayın artık ya...

Çocuklarımız üniversiteye gidemedi. Bir tecrübemiz oldu. Bilim Kurulu'nun tecrübeleri oldu. Hakikaten yapmayın ya. Allah razı olsun vatandaşımızdan, hep birlikte bu mücadeleden başarı ile çıkacağız. Önce sabır, sonra bayram... Tedbirlere uyalım, çocuklarımız okula rahat gitsinler.