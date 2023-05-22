VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara merkezli 5 ilde terör örgütlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var
Ceylan'ın feci sonu! 8 kez bıçaklayıp boğazını kesti
Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan'a övgüler
Terör elebaşlarından Kılıçdaroğlu çağrısı
Mansur yalan!
"Salih Müslim'le, Kemal Kılıçdaroğlu yapışık ikizdir"
22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:48:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:48:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Salih Müslim'le, Kemal Kılıçdaroğlu yapışık ikizdir

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında yayımlanan Arafta Sorular programına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörden tutuklu HDP'li Ddemirtaş'ın özgürlük vaadine tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Salih Müslim'le, Kemal Kılıçdaroğlu yapışık ikizdir. Salih Müslim ne kadar Selo'yu, Apo'yu serbest bırakmak istiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu da o kadar serbest bırakmak istiyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında yayımlanan Arafta Sorular'a konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün, terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim'in seçimlere yönelik CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yaptığını hatırlatması üzerine konuşan Bakan Soylu, "Salih Müslim'le, Kemal Kılıçdaroğlu yapışık ikizdir. Salih Müslim ne kadar Selo'yu, Apo'yu serbest bırakmak istiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu da o kadar serbest bırakmak istiyor." dedi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salih Müslim ile Kemal Kılıçdaroğlu yapışık ikizdir. Birbirlerinin aynı şeylerini söylüyorlar. Salih Müslim ne kadar nefret ediyorsa Tayyip Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu da o kadar nefret ediyor. Salih Müslim ne kadar Selo'yu, Apo'yu serbest bırakmak istiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu da o kadar serbest bırakmak istiyor. Salih Müslim, Kandil'e ne kadar özgürlük istiyorsa, Kemal Kılıçdaroğlu o kadar istiyor. Beraber aynı dili kullanıyorlar."

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arafta Sorular Kılıçdaroğlu Salih Müslim
Aşıklar ilk kez görüntülendi

Aşıklar ilk kez görüntülendi
Demet'i unutamadı

Demet'i unutamadı
‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'

‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'
Burcu mest etti

Burcu mest etti
Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum

Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum
6 yıl sonra setlere dönüyor

6 yıl sonra setlere dönüyor
Önce vatandaşlık sonra düğün

Önce vatandaşlık sonra düğün
"2.5 yıl ailece bir aradaydık"

"2.5 yıl ailece bir aradaydık"
Bahriyeli Engin

Bahriyeli Engin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX