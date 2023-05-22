İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında yayımlanan Arafta Sorular'a konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün, terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim'in seçimlere yönelik CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yaptığını hatırlatması üzerine konuşan Bakan Soylu, "Salih Müslim'le, Kemal Kılıçdaroğlu yapışık ikizdir. Salih Müslim ne kadar Selo'yu, Apo'yu serbest bırakmak istiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu da o kadar serbest bırakmak istiyor." dedi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salih Müslim ile Kemal Kılıçdaroğlu yapışık ikizdir. Birbirlerinin aynı şeylerini söylüyorlar. Salih Müslim ne kadar nefret ediyorsa Tayyip Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu da o kadar nefret ediyor. Salih Müslim ne kadar Selo'yu, Apo'yu serbest bırakmak istiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu da o kadar serbest bırakmak istiyor. Salih Müslim, Kandil'e ne kadar özgürlük istiyorsa, Kemal Kılıçdaroğlu o kadar istiyor. Beraber aynı dili kullanıyorlar."